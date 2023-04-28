وصول طائرة جديدة تقل مصريين عائدين من السودان إلى مطار شرق القاهرة

كشفت قناة «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وصول مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم ليصلوا مطار قاعدة شرق القاهرة.

وعرضت «إكسترا نيوز»، في فيديو سابق، لقطات ترصد استمرار معبر أرقين في استقبال المصريين القادمين من السودان، إذ ظهر في الفيديو ممر يسير فيه المواطنون عقب خروجهم من الطائرة مع توزيع الورود والحلوى عليهم، تقديراً من الدولة المصرية لهم، وتهنئة لهم على عودتهم سالمين آمنين.