إحالة موظف للجنايات لحيازته «مخدرات ودولارات ومجوهرات» في حلوان

أمرت نيابة حلوان بإحالة موظف بالمعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وعملات أجنبية، ومشغولات ذهبية بدون فواتير، وذلك قبل توزيع المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان.

«دولارات ومجوهرات»

التفاصيل البداية عندما وردت معلومات للرائد محمود صلاح، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو «محمد م.م.ح»، وشهرته «الحفناوي» 53 سنة، موظف بالمعاش ومقيم، بحيازة مواد مخدرة يقوم بتوزيعها علي المتعاطين من اهالي حلوان، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبإعداد كمين ثابت للمذكور، أمكن ضبطه بإحدى شوارع حلوان داخل سيارة ملاكي بيضاء اللون، وبتفتيشه عثر على 1716 قرصا مخدرا من أقراص التامول والترامادول والمنشطات الجنسية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 34600 جنيه مصري، و345 دولارا أمريكيا، و20 يورو، و24 جرام ذهب.

المتهم يعترف أمام المباحث

تم اصطحاب المتهم إلى ديوان القسم، وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المحلية، متحصلات البيع لتجارته الآثمة، والعملات الأجنبية للاتجار بها في السوق السوداء بما يخالف القانون، والسيارة لتسهيل التنقل.