«الخارجية الروسية» تؤكد التزام موسكو ومينسك بالتصدي للتدخل الغربي في شؤون الدول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن نائب وزير الخارجية البيلاروسي إيفجيني شيستاكوف ونظيره الروسي ألكسندر جروشكو، أكدا التزامهما بالتصدي المشترك للتدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

بيان الخارجية الروسية

وأشارت الخارجية الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إلى أن الجانبين ناقشا معا المجالات الواعدة للتعاون بين روسيا وبيلاروسيا مع شركاء من بين الدول الصديقة، لا سيما في منطقة أمريكا اللاتينية، وفي المنظمات متعددة الأطراف، وجرى الاتفاق على زيادة التنسيق والدعم المتبادل على الساحة الدولية في إطار البرنامج الثنائي الحالي للإجراءات المتخذة في السياسة الخارجية.

التزام الجانبين بالتصدي للعدوان

كما شددت على أن الجانبين أعادا تأكيد التزامهما بالتصدي المشترك للعدوان غير المشروع بفرض العقوبات من قبل الغرب الجماعي وتدخله في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.