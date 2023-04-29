أسعار السمك الیوم السبت 29-4-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار السمك الیوم السبت 29-4-2023 في الأسواق، إذ تراوحت أسعار السمك البلطي بين 47 إلى 76 جنيهًا، والفليه بين 40 إلى 200 جنيه، وفقًا لما قاله صبحي عبدالله، أحد تجار السمك في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك البلطي

وأكد «عبدالله» لـ«الوطن»، أنّ أسعار السمك البلطي مستقرة في السوق، إذ سجّل سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بين 20 إلى 50 جنيهًا، والبلطي الوسط بين 69 إلى 73 جنيهًا، والبلطى الكبير بين 74 إلى 76 جنيهًا، ووصل سعر السمك البلطي الفليه لنحو 200 جنيه تقريبًا.

وذكر التاجر، أن أسعار سمك البوري تراوحت بين 80 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وقال «عبدالله»، إنّ أسعار الأسماك في مصر الیوم مستقرة جدا، وسعر السمك موسى ما بين 160 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، والسبيط كالبيماري من 130 إلى 270 جنيهًا، والقرش 30 إلى 50 جنيهًا، والكابوريا من 30 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة في مصر حالة من الاستقرار، حيث سجل المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهًا، والبربون المجمد ما بين 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا والجمبري المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

واشار عبدالله إلى أنّ أسعار الأسماك في سوق العبور، الیوم، مستقرة ووصل سعر السمك قشر بياض نحو 70 جنيهًا إلى 100 جنيه، والقشر بياض أملس نحو 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، والقراميط الشيلان ما بين 10 إلى 20 جنيهًا، والسمك الثعابين نحو 50 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، والمكرونة الخليجي ما بين 50 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.