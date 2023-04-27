سعيد الأرتيست: طبلتي مصنوعة من مياه الذهب وجلد السمك وسعرها 8 آلاف جنيه

حل عازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، كاشفا تفاصيل خاصة عن طبلته التي يعزف عليها، مشيرًا إلى أنها مصنوعة من ماء الذهب وجلد السمك المصري النيلي والفخار، ماركة مخصصة باسمه، تصنع في اليونان ولها تجهيزات خاصة، حتى لا تتعرض للكسر، مشيرًا إلى أن سعرها يصل لـ8000 جنيه.

الطبلة كانت موجودة في كل البيوت المصرية قديمًا

وأوضح سعيد الأرتيست، أن الطبلة آلة البهجة، إذ كانت موجودة في كل البيوت المصرية قديمًا للعزف عليها في الأفراح والمناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أنها آلة موسيقية قديمة جدًا، وموجودة في مصر منذ عهد الفراعنة، ومرسومة على جدران المعابد القديمة.

وقدم سعيد الأرتيست بصحبة فرقته الموسيقية، عددا من المقطوعات الموسيقية لأغنيات العيد، وقدم عدد من المقطوعات التراثية، وموسيقى إيقاع بالطبلة.