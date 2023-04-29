حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار بـ17 ألف قطعة ألعاب نارية في البحيرة

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالألعاب النارية في البحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة بالبحيرة، قاموا بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في الإتجار بالألعاب النارية من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم 17 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

عقوبة المتهمين

وأوضح المحامي رامي ربيع مهنا، أن المتهم سينطبق عليه نص المادة 102 «أ» وهي كالآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع «رامي» لـ «الوطن»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».