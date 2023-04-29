ضبط أسماك مملحة فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر بمغاغة في المنيا

أعلن الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، عن تحرير 9 مخالفات تموينية متنوعة، تنوعت بين ضبط كميات من الأسماك المملحة، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مخالفات متنوعة للمخابز البلدية.

حملة تموينية مكبرة علي الأسواق

جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، نفذتها الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري وإدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط 3 مصانع غير مرخصة بمطاي

وفي وقت سابق، أعلن المهندس هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية نظمت حملة تموينية مكبرة بدائرة المركز بالتنسيق مع مسئولي التموين ومفتشي الأغذية وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط 3 مصانع لإنتاج الجبن بدون ترخيص، وتمت مصادرة 2050 كيلو جرام جبن، و300 كيلو ملح، والتحفظ على 10 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر من أحد المحلات التجارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.