ضبط شخص بتهمة النصب على آخر في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بتضرره من مالك مكتب استيراد وتصدير «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالنصب والاحتيال عليه.

وادعى الأخير على خلاف الحقيقة، امتلاكه نفوذ وعلاقات بالمسؤولين تمكنه من تعيين نجل الشاكي بإحدى الشركات وتحصله منه على مبلغ مالي نظير ذلك، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه من الشاكي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وارتكاب المشكو في حقه الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم إستهداف المذكور تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطه .. وبمواجهتهأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.