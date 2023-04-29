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فلسطيني عائد من السودان لـ«اكسترا نيوز»: نشكر الرئيس السيسي على إعادتنا

كتب:

محمد متولي
06:11 م | السبت 29 أبريل 2023
فلسطيني عائد من السودان

فلسطيني عائد من السودان

قدم فلسطيني عائد من السودان الشكر للحكومة المصرية على التنسيق الذي قامت به من أجل إعادتهم لبلادهم مرة أخرى: «نشكر الرئيس السيسي على إعادتنا، وكل الأمور كانت سهلة جدا في الطريق».

الفلسطيني: السلطات المصرية أعادت نحو 200 فلسطيني

وأضاف في تصريحات لـ«إكسترا نيوز» أن الدولة نجحت في إعادة ما يقارب من 200 فلسطيني من السودان إلى معبر رفح بعدما نجحت السلطات المصرية في إجلائهم من السودان.

وقال فلسطيني آخر عائد من السودان، إن هناك استعدادات كبرى قام بها الجانب المصري من أجل تقديم الخدمات الطبية واللوجيستية والأمنية، وكان هذا بمثابة رفع للروح المعنوية لنا خاصة بعد رؤيتنا للكثير من المشكلات خلال الحرب في السودان.

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بقلم محمد متولي