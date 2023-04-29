الصين تفوز بذهبية الاسكيت في بطولة كأس العالم للرماية

انتهت منذ قليل منافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تقام على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا من مختلف أنحاء العالم.

الميدالية الذهبية والمركز الأول

وحققت اللاعبة تينغ جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني الاعبة سيمونا سكوتشتي من إيطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني، بينما فازت الألمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت البطولة قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال أو السيدات خاصة وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول، وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وقام بتتويج الرماه حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، وعماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية وميليس جارد المندوبة الفنية للاتحاد الدولي.

حسني: مصر تنظم البطولة بنجاح غير مسبوق

وأكد حازم حسني، أن المنافسات شهدت قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال أو السيدات، مؤكدا أن بطولة كأس العالم للرماية تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول، وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وأضاف حسني، أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة، وتنفيذ خطة رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.