طقس الإسكندرية غدا.. تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

يحمل طقس الإسكندرية غدا الأحد، بشرى سارة للمواطنين من خلال تحسن الأحوال الجوية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تغيب الأمطار بينما تحل محلها شبورة مائية على السواحل الشمالية، فيما يصاحبها طقس مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية معتدل غدا، مع ميل إلى الحرارة ظهرا ثم يعود إلى البرودة ليلا مع تشديد بضرورة إستمرار ارتداء الملابس الثقيلة رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبيا.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمي 22 درجة مئوية، والصغري 16 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا.

سرعة الرياح مع طقس الإسكندرية غدا

ويشهد طقس الإسكندرية غدا، بلوغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، وهي الرياح التي يتكون اتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية، وتكون بذلك أقل من اليوم السابق ما يعني أجواء افضل من اليوم.