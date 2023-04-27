طقس الإسكندرية اليوم الخميس.. استقرار نسبي وتوقعات بعودة الأمطار لمدة 4 أيام

شهد طقس الإسكندرية اليوم الخميس، استمرار لحالة الطقس المعتدل منذ عدة أيام، إلا أنه يصحبه توقعات حول عودة الأمطار مجددا مع الساعات المتقدمة من اليوم، والتي من المفترض أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، أي تستمر لمدة 4 أيام.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم هادئ من حيث الأمطار ظهرا مع توقعات بعودة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة بنسبة 30% على أن تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتضمنت توقعات طقس الإسكندرية اليوم أن يكون طقسا حارا من حيث ارتفاع درجات الحرارة التي تسجل 24 العظمى بينما بارد ليلا حيث أن الصغرى تسجل 16 درجة مئوية.

كما تتواجد ظواهر مع طقس الإسكندرية اليوم تتمثل في ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر وسرعة رياح تصل إلى 40 كم في الساعة.

طوارئ في الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركة الصرف الصحي تتواجد في الشوارع للتعامل مع أي تداعيات خاصة بعودة الأمطار مع طقس الإسكندرية اليوم مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ ستستمر في تمركزاتها بالشوارع والميادين خلال الأيام المقبلة.