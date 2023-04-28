طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار وارتفاع أمواج البحر

يشهد طقس الإسكندرية اليوم حالة من الاضطراب، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس حار ظهرا وتنخفض ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 22 وتنخفض ليلا لتسجل الصغرى 15، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، إلا أنه يصاحبه أمطار متوقعة وارتفاع أمواج.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار متوسطة مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 40%، فيما تبلغ سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 2.5 إلى 3.5 متر، وهو أمر مضطرب بحسب «الأرصاد»، يتبعه توقف حركة الصيد وتوخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه بشواطئ الإسكندرية مع إجازة نهاية الأسبوع.