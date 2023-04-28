4 ظواهر جوية في طقس الإسكندرية غدا.. انخفاض حرارة وأمطار وارتفاع أمواج

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار حالة الاضطراب الجوي بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يشهد 4 ظواهر جوية أبرزها انخفاض درجات الحرارة مع سرعة رياح و توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.

الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 21 بانخفاض درجة عن اليوم السابق، وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 15، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، يعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 40%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 2 إلى 3 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.