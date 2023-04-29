رئيس «خطة النواب»: زيادة الأجور والمعاشات تصدرت متطلبات الموازنة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور والمعاشات تصدرت متطلبات الموازنة الجديدة.

إقرار زيادة 60 مليار جنيه عن العام المالي الحالي

وأوضح فخري الفقي في تصريحات للوطن، أنه تم إقرار زيادة 60 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بعد أن كانت 410 مليارات جنيه، وذلك بعد إضافة 10 مليارات من الاعتماد الإضافي عقب موافقة مجلس النواب.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الأجور في الموازنة العامة الجديدة تصل إلى 470 مليار جنيه، ولا شك أن الاعتماد الإضافي 160 مليار جنيه، لعب دورا مهما، إذ جرى تقسيمه إلى ما يلي:

10 مليارات جنيه للأجور والمرتبات.

85 مليار جنيه لسداد فوائد الدين العام.

70 مليار جنيه للدعم والمنح والحماية الاجتماعية.

حجم المصروفات في الموازنة العامة

وبسؤاله عن حجم المصروفات في الموازنة العامة الجديدة، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حجم المصروفات في الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023/2024 يبلغ 2 تريليون و991 مليار جنيه، ويبلغ العجز النقدي في الموازنة الجديدة 849 مليار جنيه مقارنة بنحو 718 مليار جنيه في العام المالي الحالي الذي بلغ فيه حجم المصروفات 2 تريليون و235 مليار جنيه، وجرى اعتماد إضافي بقيمة 160 مليار جنيه.