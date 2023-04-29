رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوطن»: توجد فئات لن تشعر بألم غلاء الأسعار بفضل حماية الدولة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات السابقة كانت دائما تمد يد العون للفئات الأولى بالرعاية واهتمت بها اهتماما خاصا، ما يعود بالنفع دائما على المواطن المصري: «عندنا نوع من أنواع الشعور بالأزمة والوقوف الحقيقي إلى جوار المواطن دون شعارات».

البرديني: الدولة تحمي محدودي الدخل

وأضافت «البرديني» خلال مداخلة هاتفية لها على قناة «إكسترا نيوز»، أنه خلال الشهور الأخيرة، ومع وجود انعكاس واضح للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، اهتمت القيادة السياسية بزيادة دعمها للشرائح الأكثر احتياجا، فالدولة لم ولن تتخلى أبدا عن هؤلاء، مشددةً على أن هناك فئات لن تشعر بآلم غلاء الأسعار بفضل حماية الدولة لها.

وأوضحت أن القيادة السياسية لا تألو جهدا في توفير احتياجات المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا قبل وأثناء وخلال شهر رمضان، وذلك من خلال المعارض التي قدمتها وزارة التموين أو معارض وزارة الداخلية وغيرها من المعارض الأخرى.

الدعم مقدم للمواطن من جميع القطاعات

وتابعت: «طول الوقت فيه معارض مخفضة للملابس ومنح موجهة لحائزي تكافل وكرامة والمدونين على قوائم التضامن الاجتماعي، ومفيش جهة أو داعم واحد للمواطنين، لكن هناك دعم مقدم من كل القطاعات ومتنوع كذلك، كالسولار والخبز وغيرها من السلع الأخرى».

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى المبلغ المدفوع في إنتاج الخبز وسعره الذي لم يتغير على مدار عقود.