حزب الوفد في ندوة «الوطن»: قدمنا اقتراحات لتحفيز الصناعة والاستثمار

قال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة تقدمت بروشتة ضمن الحوار الوطني للمساعدة في خروج القطاع الخاص وتطويره بطرق عملية وواضحة، مشيرا إلى أن الروشتة تتضمن العديد من الاقتراحات المرتبطة بسياسة التحفيز في الصناعة والاستثمار، بخلاف الضمانات التي تم إعطاؤها للمستثمرين الأجانب في مصر.

تطوير قطاعات مهمة وحيوية

وأضاف «محسب» خلال ندوة بجريدة «الوطن» عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن الروشتة تتضمن تطوير قطاعات مهمة وحيوية ومؤثرة كمجال الصناعة والاستثمار، وطمأنه المستثمر حال خروجه بنشاطه عن الاقتصاد المصري وتسهيل إخراج أمواله وإنهاء عمله.

تثبيت السياسة الضريبية

وأوضح أن الحوار الوطني يعمل كذلك على تثبيت السياسة الضريبية، مع إعطاء فترة سماح وإعفاء للمشروعات الاستثمارية، خاصة الصناعي منها من قبل مصلحة الضرائب ولفترات طويلة وبنسب أقل بكثير، وأيضا وضع رؤية استثمارية وخريطة استثمارية للصناعة المصرية بدلا من الاستيراد.