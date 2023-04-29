رئيس «طاقة النواب»: الحوار الوطني نقطة تحول مهمة في تاريخ الوطن

أكّد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنَّ انطلاق جلسات الحوار الوطني في 3 مايو المقبل؛ يؤكّد جدية توجه الدولة بالاعتماد على الحوار وخلق حراك عام في كل المجالات للوصول إلى خارطة طريق لمواجهة التحديات المختلفة وبمشاركة جميع أطياف المجتمع للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة.

أهمية توقيت جلسات الحوار

وأضاف «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنَّ الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني تأتي وسط تحديات كبيرة ولذا تكتسب أهمية بالغة في التوقيت، إذ ترسخ لبداية مرحلة جديدة من الحوار والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار حول كل القضايا من أجل الخروج بنتائج إيجابية لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة والتي تحيط بالمنطقة

وأشار «عوض الله» إلى أنَّ الحوار الوطني يناقش كل الملفات منها تداعيات الأزمة المالية العالمية والظروف الاقتصادية والبحث عن حلول لها ومواجهة آثارها السلبية إضافة الى الملفات السياسية والاجتماعية، كما يمثل الحوار منصة مهمة لعرض وتبادل الرؤى والأفكار لترتيب أولويات العمل الوطني ووضع خارطة طريق للإصلاح ومواجهة التحديات واستكمال البناء التنمية في الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس «طاقة النواب»، إنَّ بدء فاعليات الحوار الوطني يمثل أيضًا دعم مسار الديمقراطية، إذ يوجد أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب عقد أكثر من 12 جلسة للجان كل أسبوع، وهو ما يعكس زخم وجدية الحوار الوطني والسعي للوصول إلى مخرجات ونتائج تليق بتطلعات الوطن والجمهورية الجديدة

مرحلة جديدة لمواجهة التحديات

وتابع أنَّ «مصر تمر بمرحلة مهمة وتحديات كبيرة تموج بالأحداث من حولنا وهو ما يتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية والتعاون، ومشاركة الجميع في الدولة الحديثة التي يطمح إليه الجميع وبما يليق بمكانة مصر وإمكانياتها».