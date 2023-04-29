حزب الوفد في ندوة «الوطن»: عبور مصر الأزمة الاقتصادية هو الأهم حاليا

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أنتجته مجلس الوزراء من سياسة لملكية الدولة في شراكات القطاع الخاص بالمؤسسات الحكومية ستعتمد في أساسها على رأس المال والإدارة، الأمر الذي بدوره سيحسن من إنتاجية تلك الشركات ويدفعها لمزيد من جني أرباح.

وأضاف «محسب» خلال ندوة في «الوطن»، أن الروشتة الاقتصادية التي قدمها وحزبه، حزب الوفد، للحوار الوطني تقوم على تضافر المجهودات وحل الأزمات، مشيرا إلى أن الأهم خلال الفترة الراهنة هو أن تعبر مصر في وقت قريب الأزمة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل مباشر.

تشجيع القطاع الصناعي وتثبيت التعامل الضريبي والتشريعات الضريبية

وأوضح أن أهم الرؤى التي تتبناها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب هو تشجيع القطاع الصناعي وتثبيت التعامل الضريبي والتشريعات الضريبية، لأنها تعمل نوعا من التذبذب وتؤخر المستثمرين، «طلبنا طرح العديد من الأراضي الزراعية على الشباب الخريجين، ونترك لهم الفرصة ونسهل لهم تمويل الأراضي، خاصة الزراعات التي يستطيع المناخ المصري استخراجها».

تعميم الرخصة الذهبية

واختتم: «نحتاج تعميم الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس السيسي حتى تكون تلك الفترة نواة حقيقية للخروج بالاقتصاد المصري إلى النور».