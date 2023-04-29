هل يقودك الراوتر إلى السجن؟.. قانوني يجيب

كثيراً ما يتم اختراق شبكات الواي فاي من قبل المتطفلين، بل قد يصل الأمر إلى أن توريط صاحب الراوتر في جرائم لا علاقة له بها، إلى أن يثبت العكس.

الراوتر قد يجر صاحبه للسجن

قال محمد سلامة، المحامي، إن اختراق الراوتر ليس بالأمر الهين لذا وجب التنويه على ضرورة تأمين الراوتر فقد يجر صاحبه إلى جريمة التشهير دون أن يشعر وذلك حال استخدام الراوتر الخاص به في إحدى الجرائم المتعلقة بالتشهير من قبل شخص آخر، مشيراً إلى أن العقوبة، تتمثل في الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً، بالإضافة للمسؤولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجني عليه في حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.

عقوبة اختراق الراوتر

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا لا يعني أن مخترق الواي فاي بعيداً عن العقاب وذلك وفقاً للقانون رقم 175 لسنة 2018 حيث نص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي».

وبذلك يكون المتهم قد ارتكب جريمتين أولهما اختراق الراوتر وثانيهما ارتكاب جريمة التشهير أو الاختراق اذا استخدم الانترنت من الراوتر في ارتكاب أي جرائم.