مسلسل جميلة الحلقة 15.. سوسن بدر تطلب من طارق نصار ارتكاب جريمة قتل

شهد مسلسل جميلة الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، قيام شهيرة والدة جميلة التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، بالذهاب إلى مكتب حبيبها طارق نصار ويجسد دوره سامح الصريطي، لتخبره بأنها جاءت لمصالحته وعودة علاقتهما مجددًا، وتفاجئه بموافقتها على الزواج منه بشرط واحد، وهو قيامه بقتل أحد الأشخاص بسلاح ناري أحضرته بصحبتها.

مسلسل جميلة الحلقة 15

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 15، فوجئ طارق نصار، بحضور والدة جميلة إلى مكتبه، وذلك بعد مقاطعتها له إثر تسريب الفيديو الخاص بهما، بعد التشويش على موضوع الفيديو من خلال فيديو آخر لأشخاص آخرين يعترفون بتزييف الأمر برمته.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، يطلب طارق نصار، من شهيرة الزواج فورًا، إلا أنها تخبره بأن زوجها متوف من وقت قريب وما زالت تقضي شهور العدة، وقالت إن زواجها منه مرهون بطلب محدد، وأخرجت مسدس من حقيبتها، وطلبت منه قتل شخص يطاردها.

أزمات مع ظهور أب جديد لـ جميلة

وخلال الحلقة 15، التقت جميلة رجلًا يقوم بدوره صبحي خليل، وأخبرها أنه والدها الحقيقي، وعنفته جميلة وقامت بطرده، واتصلت بوالدتها وروت لها ما حدث، وارتبكت بشدة، فأخبرتها جميلة أن هذه محاولة بائسة من زوج شقيقتها للتشكيك في نسبها من والدها بسبب الميراث.