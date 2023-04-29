مجلس الوزراء: برنامج ميكنة الصادرات يشكل تحولا إيجابيا وجذريا

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل البرنامج الجديد المميكن لدعم الصادرات لتلافي أخطاء أو تأخير السداد، لافتا إلى أن هناك تحولا إيجابيا وجذريا في هذا البرنامج الجديد، إذ بلغت قيمة البرنامج القديم في العام الواحد 8 مليارات جنيه، بينما قيمة البرنامج الجديد في العام الواحد 30 مليار جنيه بزيادة تقترب من 4 أضعاف قيمة البرنامج في العام الواحد.

أهمية الميكنة للمصدرين

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الشيء المهم في هذا البرنامج هو الميكنة، نظرا لأنه ستسهل وتسرع من إجراءات الصرف، والصناع والمصدرين كان لديهم شكوى دائمة بأن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا يقترب من عام، إلا أنه بعد الميكنة ستكون أقصى مدة انتظار لمصدر يحصل على حافز التصدير الذي يستحقه 3 أشهر فقط.

من ناحية أخرى، أوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطرق اليوم خلال حديثه على هامش جولته في مدينتي العاشر من رمضان والعبور لشركتي «صافي» و «وطنية» التابعتين للقوات المسلحة.

طرح 12 شركة للقوات المسلحة

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف أن هناك شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة يجرى العمل على طرحها حاليا، يبلغ عددها 10 شركات كاملة بخلاف «صافي» و «وطنية»، ليكون الإجمالي 12 شركة.

وأوضح أن حديث رئيس الوزراء بهذا الشأن رسالة لكل من شكك في مدى جدية الدولة المصرية في طرح شركات تتبع القوات المسلحة.