وفد أمريكي يصل أوكرانيا لتوقيع اتفاقية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصل وفد أمريكي إلى أوكرانيا لتوقيع اتفاقية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استثمار بقيمة 25 مليون دولار من قبل مؤسسة تمويل التنمية الدولية في شركة هورايزون كابيتال الأوكرانية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم سريعة النمو.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم السبت: ترحيب حار بسكوت ناثان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية، ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوروبا، إيرين ماكي، ومنسقة مساعدة وزارة الخارجية لأوروبا ماريا لونجي للتوقيع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي على استثمار بقيمة 25 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو.

سفير أمريكا لدى كييف: نستثمر في مستقبل أوكرانيا

وأضاف: نحن ملتزمون بالتحرك بسرعة في اللحظة لمساعدة الاقتصاد الأوكراني ليس فقط على البقاء بل على الازدهار. وكما ندعم دفاع أوكرانيا، نستثمر أيضًا في مستقبل أوكرانيا.