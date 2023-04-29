مهند شعبان يتوج بفضية كأس العالم للخماسي الحديث في المجر

توج مهند طارق شعبان لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث، بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى أول مايو.

مهند يفوز بالميدالية الفضية بـ1530 نقطة

وجاء تتويج مهند بالميدالية الفضية عقب احتلاله المركز الثاني برصيد 1530 نقطة، بعد الكوري ووجنتي جون الذي احتل المركز الأول متوجا بالميدالية الذهبية برصيد 1534 نقطة، وفاز التشيكي مارتين فلاتش بالمركز الثالث محرزا الميدالية البرونزية برصيد 1525 نقطة.

يذكر أن سلمى أيمن عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث توجت أيضا بالميدالية البرونزية عقب احتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة بنهائي السيدات الذي انتهي ظهر اليوم.

مصر تخوض المنافسات بـ8 لاعبين

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 5 رجال و3 سيدات وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان وإسلام حامد وأحمد أشرف وسلمى عبد المقصود وأميرة قنديل وهايدي عادل، ويرأس البعثة أنس عبد السلام عضو مجلس الإدارة.

ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني لمنتخب الناشئين، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد حسني مدير فني السلاح، وعبد الرحمن عادل مدير فني السلاح، وخالد السنباطي مدير فني الفروسية، ومحسن حسني للعلاج الطبيعي.