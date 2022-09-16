رئيس «الخماسي الحديث»: حصاد 13 ميدالية في بطولة العالم للشباب نجاح ساحق

قال شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، إنّ مصر حققت نجاحا كاسحا في بطولة العالم للخماسي تحت 17 و19 عاما، والمقامة في مدينة لنيانو الإيطالية، خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر الجارى، موضحًا أن «مصر حصدت 14 فرصة ميدالية، أحرزت منها 13 ميدالية، بينها 8 ميداليات ذهبية، ما يعد إنجازا بكل المقاييس».

وأضاف العريان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «أيضا، في أولمبياد طوكيو الماضية، من وقفوا على منصات التتويج كانوا من إنجلترا ومصر وكوريا للرجال، وإنجلترا والمجر وليتوانيا، سيدات، وبالتالي، فإن شبابنا أنجزوا شيئا رائعا».

كل جيل أفضل من سابقه

وتابع رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي: «منذ تأسيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، فإن كل جيل أفضل ممن سبقه، وهذا أمر رائع يُحسب للعبة في مصر، وبالنسبة لما يُقال إن الدول المصنفة الكبرى على مستوى العالم لا تلعب بلاعبيها المهمين في بطولات العالم وتفضل إشراكهم في الأولمبياد كلام لا صحة له على الإطلاق، لا يوجد دولة تخفي لاعب في بطولة العالم».

إنجاز وراء إنجاز في الخماسي الحديث

من ناحيتها، قالت الإعلامية هبة ماهر: «إنجاز وراء إنجاز، والأجيال مبشرة، ويجب أنْ نستمر في هذا الأمر، ولا يجب أن نقف على نقطة معينة، وفي لعبة الخماسي الحديث، العمل يتم على قدم وساق بفضل المجهودات المبذولة في اتحاد الخماسي الحديث واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة».