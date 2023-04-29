محمد رمضان يقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بأغنية «TMO»

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، باقترابه من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة «TMO»، التي يتعاون فيها مع نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار، ونجم الراب والهيب هوب الكونغولي GIMS.

أغنية TMO لمحمد رمضان إعادة لأغنية «Turn Me On» الشهيرة للفنّان Kevin Lyttle بنسخة جديدة بعنوان «TMO» ومن إنتاج شركة «يونيفرسال أرابيك ميوزيك».

أغنية طوق نجاة

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية طوق نجاة ضمن فيلمه الجديد هارلي، الذي تصدر الإيرادات خلال موسم عيد الفطر المبارك.

فيلم هارلي لمحمد رمضان، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.