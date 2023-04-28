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محمد رمضان يقدم TMO في تريو غنائي

كتب:

محمود الرفاعى
09:40 م | الجمعة 28 أبريل 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تسجيل أغنية TMO والتي يتعاون فيها مع نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار ونجم الراب والهيب هوب الكونغولي GIMS.

محمد رمضان يقدم مع عصام النجار أغنية TMO

محمد رمضان قرر في أغنية TMO إعادة أغنية «Turn Me On» الشهيرة للفنّان Kevin Lyttle بنسخة جديدة بعنوان «TMO» ومن إنتاج شركة «يونيفرسال أرابيك ميوزيك».

عن أغنية TMO، قال الفنان محمد رمضان في بيان: «عندما أرسل لي المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي أغنية TMO وسمعتها أحببتها على الفور وسجّلتها».

وتابع: «أنا مُتحمّس جداً لهذا العمل الفنيّ الذي جمعني بالنجم عصام النجّار وبأخي وصديقي GIMS الذي تشاركنا معاً نجاحاً كبيراً في أغنية يا حبيبي».

محمد رمضان عن أغنية TMO: متحمس لها

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد طرح مؤخرا أغنية طوق نجاة ضمن فيلمه الجديد هارلي المتصدر للإيرادات في السينما المصرية، وفيلم هارلي لمحمد رمضان، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

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