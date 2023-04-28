تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة وعصام النجار وGIMS

يهتم الكثيرون بمعرفة تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة التي ستجمعه مع نجم البوب الأردنيّ عصام النجّار ونجم الراب والهيب هوب الكونغولي GIMS وهي إعادة أغنية «Turn Me On» الشهيرة للفنّان Kevin Lyttle بنسخة جديدة بعنوان «TMO» ومن إنتاج شركة «يونيفرسال أرابيك ميوزيك».

ومن تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة أنها تشهد عودة للنجم عصام النجار بعد فترة من الغياب كان يُحضّر خلالها لأعمال فنيّة مُنوّعة وألبوم جديد وقد صدرت الأغنية باللغة العربيّة والمصريّة والفرنسيّة.

تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة مع GIMS وهي من كلمات عصام النجّار ومحمّد رمضان وGIMS، أمّا التوزيع الموسيقيّ فللنجم مساري وناصر البشير وMartin “Adium” Sinotte.

تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة مع GIMS

وعن TMO قال النجم عصام النجّار فى بيان صحفي: «هذه الأغنية هي مُقدّمة لألبومي الجديد الذي سأطرحه في مرحلة لاحقة، وأنا مُتحمّس جداً للأصداء بخاصّة أنّني أعيد تقديم أغنية حقّقت نجاحاً عالمياً بنسختها الأصليّة مع النجمين المُفضّلين عندي محمّد رمضان وGIMS».

وتابع عصام النجار بالقول: «لا شكّ أنّ النجم محمّد رمضان من أكثر الأشخاص المؤثّرين الذين قابلتهم في حياتي، ومُشاركته لي في هذه الأغنية هي بمثابة حلم يتحقّق».

وأضاف: «أنا من أشدّ المُعجبين بالنجم GIMS ، وبرأيي هو من أهمّ الأصوات على الساحة الفنيّة وقد أعطى أغنية TMO إضافة رائعة ومُميّزة».

تفاصيل اغنية محمد رمضان الجديدة مع عصام النجار

قال النجم محمّد رمضان في بيان: «عندما أرسل لي المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي أغنية TMO وسمعتها أحببتها على الفور وسجّلتها».

وتابع: «أنا مُتحمّس جداً لهذا العمل الفنيّ الذي جمعني بالنجم عصام النجّار وبأخي وصديقي GIMS الذي تشاركنا معاً نجاحاً كبيراً في أغنية يا حبيبي».

أمّا النجم GIMS، فعبّر عن إعجابه بأغنية TMO، في بيان، عن فرحته الكبيرة بهذه الشراكة الفنيّة التي جمعته بالنجم عصام النجّار وحماسته للعمل مرّة جديدة مع النجم محمّد رمضان.

يُذكر أنّ أغنية TMO صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في القاهرة ومراكش ولوس أنجلوس تحت إدارة المُخرج Jon Primo.