اليوم طرح التريو الغنائي TMO للفنان محمد رمضان وميتري جيمس

ينتظر الجمهور، اليوم الجمعة، العمل الفني الثالث الذي يجمع الفنان محمد رمضان بالفنان العالمي ميتري جيمس، بعد النجاح الذي حققاه من قبل من خلال أغنيتهم الشهيرة «يا حبيبي»، وتلاها ديو غنائي ضمن ألبوم جيمس الجديد.

ويطرح الفنان محمد رمضان اليوم التريو الغنائي الجديد الذي يجمعه بميتري جيمس، والفنان الأردني عصام النجار، والتي تحمل اسم TMO، وستطرح على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية محمد رمضان وميترى جيمس

وأغنية TMO التي يقدمها الفنان محمد رمضان هي إعادة تقديم للأغنية الشهيرة Turn Me On التي قدّمها العالمي Kevin Lyttle، منذ سنوات طويلة، وحقّقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ووصلت نسبة مشاهدتها عبر «يوتيوب» إلى 69 مليون مشاهدة.

يشار إلى أنّ الفنان محمد رمضان شارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة، بجانب عددٍ كبيرٍ من الفنانين منهم هالة صدقي، وإيمان العاصي، وزينة، ومنة فضالي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.