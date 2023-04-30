«وردة» طبيب الغلابة في دمياط.. الكشف يومين في الأسبوع والعلاج ببلاش

الدكتور «جمال وردة» طبيب غلابة جديد يظهر في محافظة دمياط، استشاري في أمراض النساء والولادة ويفتح عيادته للكشف أمام جميع البسطاء غير القادرين بالمجان، ليذاع صيته خارج نطاق عيادته في مدينة ميت أبو غالب بمركز كفر سعد إلى المدن والقرى والعزب المجاورة ويطلق عليه أهالي دمياط «طبيب الغلابة الإنسان».

ولم يكتفِ طبيب الغلابة بمساعدة مريديه في عيادته ليتجاوز ذلك ويذهب بنفسه إلى منازل المرضى ممن لم يستطع الحضور إليه لعدم استطاعتهم دون أي أتعاب للحالات الملحة، ليقدم خدمات تلو خدمات لأهالي محافظة دمياط في ظل حفاظه على ابتسامته والتي لم تفارق وجهه البشوش، ليبتسم دائما ما حوله ويهدأ المريض، ويطمئن أهله.

لم أرد مريضا بسبب المال

«لم أرد أحدا من المرضى من أجل المال» حسب الدكتور جمال وردة، لـ«الوطن»، قائلا: «فهذا آخر ما أنظر إليه، فمهنتنا هي مهنة رسالة وشعور بالآخرين من أهلنا غير القادرين، وتأتي النساء من دمياط نجري الولادة الطبيعية والعمليات القيصرية، وعمليات أخرى لأمراض النساء، ونشد على يد أهليتها ويذهبون دون دفع أي مال طبقا لظروفهم، فالاطمئنان على صحة المرضى أهم من أي شيء».

الطبيب الإنسان بابه مفتوح للجميع

انتماء «وردة» لأسرة أصيلة تحب عمل الخير حيث تنشأ على ذلك منذ صغره، حسبما قال مجدي رجب، أحد جيرانه لـ«الوطن» ووالده ووالدته كانوا دائما يساعدون المحتاجين من أهل البلده دون أن يشعروهم بشيء من الإحراج، وكنت أسمع والدته دائما تقول له منذ التحاقه بمهنة الطب إن هذه المهنة هي رسالة ومهنة إنسانية تتسم بالضمير الحى واليقظة وإعطاء كل مريض حقه حتى لو لم يكن قادرا، ونراه من الصغر مساعدا ومساندا للغلابة وقدوة حسنة يحبه الجميع من أهل بلدته، ويتعامل مع الغريب والقريب سواء ودائما «بابه مفتوح للجميع».

الكشف يومين أسبوعيا والعلاج على نفقته

هبة أبو المعاطي إحدى المترددين على عيادة الطبيب لـ«الوطن»، تقول إن الدكتور «وردة» فى كل مرة عندما أكشف لا يأخذ ثمن الكشف، وهذا ليس منى فقط بل أعداد كبيرة المرضى يترددون على العيادة، كشف وعمليات كما يوزع أدوية تأتي من بعض شركات الأدوية بالمجان، كما يوجه غير القادرين لإحدى الصيدليات للحصول على علاج على نفقته، ويحدد يومين في الأسبوع للكشف دون مقابل، وباقى الأسبوع مخصص للكشف العادى بأجر رمزي 80 جنيها يشمل الكشف والإعادة والأشعة.

رعاية المرضى

عهدى الحسينى من أهل بلدته، قال لـ«الوطن»، إنه بجانب أنه الكشوفات المجانية لحالات من المرضى دائم الخير لأهل بلدته علي مدار العام من خلال رواتب شهرية لغير القادرين والأيتام والأرامل لدعمهم فى الخفاء دون أن يشعر أحد منهم بحرج.