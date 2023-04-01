حزن بأسيوط بعد وفاة الدكتور لطفي عنتر طبيب الغلابة.. الكشف والزيارة المنزلية مجانا

سيطرت حالة من الحزن والآسي على أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، بعد وفاة طبيب الغلابة الدكتور لطفي عنتر عبدالجواد ابن قرية العامري، التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط، طبيب النساء والتوليد، عن عمر يناهزالـ68 عاما.

خدمة المرضى

واشتهر الدكتور لطفي عنتر عبدالجواد، بين أهالي مراكز أسيوط بطبيب الغلابة كونه يُوقع الكشف على الأهالي دون مقابل ولم يتأخر عن خدمة المرضى وزيارتهم في منازلهم لتوقيع الكشف الطبي دون النظر إلى المقابل المادي وعمليات الولادة كل واحد حسب مقدرته.

رحل في شهر رمضان

وقال سيد محمد، أحد أهالي مركز الغنايم، إن خبر وفاة الدكتور لطفي عنتر عبدالجواد، أصاب المواطنين وخصوصا الغلابة بالصدمة كونه يخدم جميع الأهالي، ويجري عمليات توليد النساء دون التفكير لحظة غي المقابل، وأن كان مخصص عيادته في قرية البربا بمركز صدفا المجاور لتوقيع الكشف الطبي للغلابة دون انتظار أي أموال، وتوفى في شهر رمضان الفضيل وهذه علامة على حسن الخاتمة.

وصية والدته السبب

وكانت «الوطن» أجرت حوارا مع الدكتور الراحل لطفي عنتر عبدالجواد، للكشف أسرار عن حياته الشخصية ووصية والدته «نذرتك لله ومساعدة الغلابة اللي إحنا منهم» وهذه الجملة ظلت تتردد في أذنه ويفعل ما بوسعه لتحقيق مطلبها حتى بعدما بلغ الـ68 عامًا