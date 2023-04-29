رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الخارجية تجدد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

كتب:

سحر المكاوى
06:06 م | السبت 29 أبريل 2023
وزارة الخارجية تواصل توجيه الإرشادات للمصريين في السودان

وزارة الخارجية تواصل توجيه الإرشادات للمصريين في السودان

إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:

1- القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان.

2- معبر قسطل (إجلاء بري).

3- معبر أرقين (إجلاء بري).

وأكدت وزارة الخارجية انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة «وادي سيدنا» نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الامني، وعلى المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة، والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك وفقا لما ذكرت على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533 

01283176900

01281943599 

01283176913 

01283176857

01283176881 

01283176903 

01283176894 

01281943990 

01283176866  

 

 

 

اقرأ المزيد:

وزارة الخارجية تعلن إجلاء 1539 مصريا من السودان

وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين المقيمين في السودان

الإمارات تجلي عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة أخرى من السودان

بريطانيا تعلن تسيير آخر رحلة جوية لإجلاء رعاياها من السودان
بقلم سحر المكاوى