الخارجية الأمريكية: واشنطن قامت بكل ما بوسعها لوقف إطلاق النار بالسودان

أكد صمويل وربيرج، المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان، مشيرًا إلى أن أمريكا قامت بكل ما بوسعها لحث الأطراف على وقف إطلاق النار.

وربيرغ: لا توجد أطراف أجنبية تدخلت في الحرب

تابع «وربيرغ»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أنه لا توجد اطراف اجنبية تدخلت في الحرب الدائرة في السودان حتى الآن، مشيرًا إلى ان وزير الخارجية الأمريكية قام بالكثير من الاتصالات مع قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع ، ومع الدول المجاورة سواء مصر أو إثيوبيا للحدث حول ما يحدث في السودان، وضرورة العمل على وقف إطلاق النار.

أمريكا تعمل خلال على إجلاء الراغبين في مغادرة الخرطوم

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يبذلون جهودًا لوقف إطلاق النار في السودان، مشيرًا إلى ان أمريكا تعمل خلال الفترة الحالية على إجلاء المواطنين الذين يريدون مغادرة الخرطوم بعد إجلاء الدبلوماسيين، مضيفًا أن مصر استقبلت لاجئين ونازحين من سوريا والعراق، والآن تستقبل نازحين من السودان.