مقرر مساعد لجنة الشباب: 7 قضايا رئيسية على طاولة المناقشات ونركز على دعم ذوي الهمم

أكد زكى القاضى، الكاتب الصحفى المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن هناك 7 قضايا رئيسية على طاولة مناقشات اللجنة التى تمثل 60% من أبناء الشعب المصرى، وأبرز هذه القضايا الاتحادات والأنشطة الطلابية والتمكين السياسى ودعم رواد الأعمال وذوى الهمم ومراكز الشباب والأندية الرياضية.

وقال «القاضى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن «المشاركة الشبابية واسعة فى كل اللجان، واللجنة تستمع لكافة الآراء وترحب بمقترحات من يريد المشاركة فى الحياة العامة».. وإلى نص الحوار.

ما الدور الذى تلعبه لجنة الشباب فى الحوار الوطنى؟

- لجنة الشباب فى الحوار الوطنى من اللجان المنتظر منها خروج توصيات عديدة تهم قطاعاً كبيراً من الشعب المصرى، لأنها تمثل فئة تقترب من 60% من الشعب، وبالتالى أمام هذه الطموحات لا بد أن نبحث العديد من القضايا المثارة.

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ما أهم القضايا التى ستناقشها اللجنة على طاولة الحوار؟

- الأمانة الفنية للحوار الوطنى حددت 7 قضايا رئيسية، هى دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسى للشباب، ودعم رواد الأعمال الشباب، ودعم الشباب من ذوى الهمم، والرياضة، ومراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، وجلسات حول (الشباب الدارسين فى الخارج، الانتماء والوعى، التحولات الجيلية). وأمام هذه المسارات السبعة الرئيسية ربما تتولد النقاشات حول بعض القضايا الفرعية مع بدء عمل اللجنة التى لا بد أن نسمع فيها كافة الآراء، واللجنة لديها تصور بأنها ستطرح كافة القضايا بشكل موضوعى على الحضور والشخصيات العامة للاستماع إلى آرائهم.

ما الدور الذى يلعبه المقرر والمقرر المساعد فى جلسات الحوار؟

- المقرر والمقرر المساعد للجنة الشباب دورهما الرئيسى هو الاستماع إلى كافة الآراء ورفعها بعناية وبدقة إلى المستويات الأعلى، والضمانة الرئيسية لنجاح الحوار هى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وعد، حينما دعا إلى إطلاق حوار وطنى، بأنه سيحضر الجلسات النهائية، وهو أمر مطمئن للغاية، ويشير إلى أن هذه التوصيات ستصدر فى هيئة قرارات أو تشريعات، أو توجيهات مباشرة للحكومة.

وماذا عن توقيت انطلاق الحوار الوطنى؟

- هذه اللحظة تاريخية لكافة الفاعلين فى المشهد العام، وعلى جميع من يريد المشاركة فى الحياة العامة المصرية ولديه طموح لطرح بعض الحلول حول القضايا الرئيسية التى تطرحها الدولة أن يتقدم بمقترحاته إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى لمناقشتها فى اللجان. ونحن فى لجنة الشباب نرحب بكافة المقترحات، واللجنة ربما تكون لها ميزة نسبية بأنها لجنة مليئة بالحيوية والتفاعل ومواصفات الشباب، وبالتالى الأمور المنطقية التى تستدعينا جميعاً لاستيعاب هذا التفاعل وهذه الحيوية. وننتظر من كل الحضور طرح حلول منطقية وعملية يمكن أن نفيد بها الشباب فى الـ7 قضايا الرئيسية المحددة من الأمانة الفنية وبعض القطاعات الفرعية التى تنتج عن المناقشات.

«تنسيقية شباب الأحزاب» تقدم تجربة مهمة بأعضائها فى غرفتى البرلمان ونواب المحافظين

هل لجنة الشباب وحدها مختصة بمناقشة قضايا الشباب؟

- لجنة الشباب ليست اللجنة الوحيدة التى تناقش قضايا الشباب، فكافة اللجان تستوعب الشباب ومقترحاتهم، لكن اللجنة مختصة ببعض القضايا المهمة للغاية، ومتداخلة مع بعض اللجان الأخرى فى دورها، وننظر فى الجلسات المعلنة أن نرفع من قيمة الحيادية والتجرد من أجل رفع توصيات نهائية مطمئنة للجميع.

التوصيات النهائية

التوصيات النهائية التى يخرج بها الحوار الوطنى فى ختام جلساته، التى ستنطلق أول جلسة منها فى 3 مايو، ستُرفع فى النهاية إلى رئيس الجمهورية، وتنسيقية شباب الأحزاب تقدم تجربة مهمة على أرض الواقع، سواء بالشباب الموجود فى غرفتى البرلمان، أو الذين يعملون كنواب محافظين.