خبير اقتصادي: افتتاح الرئيس لمجمع الأسمدة خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي

أشاد الخبير الاقتصادي أحمد صادق، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الأسمدة الأزوتية اليوم، وقال إن المشروع الجديد كفيل بتوفير الأسمدة في السوق المحلية وتوجيه الفوائض للخارج، والمساهمة في توريد عملة صعبة للبلاد، معتبراً أن المشروع يمثل دعم حقيقي للقطاع الإنتاجي الزراعي.

تحديات الزيادة السكانية

وأضاف «صادق» في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس تناول في كلمته تحديات الزيادة السكانية، ودعا المزارعين إلى عدم تبوير الأرض، في ظل ما يمتلكه القطاع الزراعي من فرص كبيرة، وكونه يمثل أمن قومي للبلاد، مشيراً إلى عزمه دعم الزراعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في دعم المزارعين وتوفير عوائد مجزية لهم.

وتابع «صادق» قائلاً: «العالم كله لديه طلب مرتفع على الأسمدة، والتحدي الذي يطل برأسه عالمياً هو توافر السلع الزراعية في ظل تغير المناخ ونقص المساحات المؤهلة للزراعة عالمياً، بالإضافة إلى انشغال مصدرين كبار في قطاع الحبوب مثل روسيا وأوكرانيا بالحرب مدة تجاوزت عام حتى الآن، وهو ما يؤكد جدية المشروعات التي تنفذها الدولة حالياً».

زيادة قدرات مصر التخزينية

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر زادت من قدراتها التخزينية، وتسعى لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، كي تنأى بعيداً عن تقلبات الأسعار عالمياً في ظل ارتفاع الطلب وشح المعروض، وهو ما يفسر اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي.