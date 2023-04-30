نسبة التنفيذ 85%.. مستشفى طنطا الجديد صرح طبي بتكلفة 618 مليون جنيه

تحرص الدولة المصرية، على تطوير وإقامة ورفع كفاءة المشروعات التنموية والخدمية، من أجل تقديم خدمات مميزه للمواطنين بما يليق بهم في الجمهورية الجديدة، ومن بين تلك المشروعات هو مستشفى طنطا العام الجديد، المقام داخل منطقة سبرباي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

خدمات طبية مميزة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لـ «الوطن»، إن مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، هو مشروع تنموي خدمي، يستهدف تقديم الرعاية والخدمات الطبية، ذات مستوى عال، بما يليق بالمواطن، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة، ويضع صحة المواطن على رأس الأولويات، وأن الدولة تحرص دائما على توفير كافة المتطلبات والمستلزمات مما يضمن حصول المريض على خدمة وجودة عالية.

335 سريرا بمستشفى طنطا الجديد

وأضاف الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لـ«الوطن» أن مستشفى طنطا العام الجديد، يقام على مساحة 13100 م2 بتكلفة إجمالية 618 مليون جنيه، وتتكون من طابق أرضي و4 طوابق عليا بطاقة استيعابية، 335 سريرا، ويضم بداخلها، أقسام «طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة» إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

وتابع وكيل وزارة الصحة في حديثه لـ«الوطن» أن نسبة التنفيذ داخل مستشفى طنطا العام الجديد، بلغت 85%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من جاهزيتها خلال هذا العام، لتكون بديلا لمستشفى المنشاوي العام، مما يجعلها تساهم فى تقديم خدمات طبية ورعاية صحية أفضل، وتقوم على خدمة أعداد أكبر من المواطنين بالمحافظة.