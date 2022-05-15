انتهاء 95% من أعمال مستشفى حميات طنطا الجديد.. 7 طوابق وعناية مركزة

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى حميات طنطا الجديد، ورافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، من أجل متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية في المستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتطوير المنشأت الصحية التي تستهدف خدمة طبية متميزة لأبناء الغربية.

تجهيزات المبنى

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم إنجاز 95% من العمل في المستشفى على مستوى عال من التجهيزات، بمبنى يتكون من 7 طوابق بخلاف البدروم والأول علوي، لافتا إلى أن المستشفى يحتوي على وحدة جهاز هضمي ومناظير والمعامل والأشعة والغسيل الكلوي والعناية المركزة والمتوسطة، إضافة للخدمات المساعدة وسكن للطواقم الطبية والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لمراعاتها في التشطيبات النهائية موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة طنطا ، والمراكز المحيطة بها.

تفقد مستشفى الحميات الحالي

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالغربية أقسام مستشفى حميات طنطا الحالي، ومنها استقبال الطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمرور على العناية المركزة، والأطفال، والأقسام الداخلية، وتم التأكيد على تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة، كما تابع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالأقسام الطبية، موجهًا إدارة المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وإدارة الجودة بمراجعة جميع اللافتات واللوائح الإرشادية للأقسام الطبية بالمستشفى.