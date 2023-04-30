خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 4» إلكترونيا.. يستمر حتى الخميس المقبل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الدعم العقاري، التابع لوزارة الإسكان بداية فتح باب حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، اليوم الأحد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، وهو الأمر الذي سيستمر حتى يوم الخميس 4 مايو، لفئة متوسط وفوق متوسط الدخل.

كيفية التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوافيكم بكيفية التقديم الإلكتروني على موقع صندوق الإسكان، المقرر فتحه غدًا في تمام الساعة الـ9 صباحا، حتى 4 مايو الساعة 12 صباحا، والخطوات هي النحو الآتي:

1- الدخول على الموقع من هنــــــــــــا.

2- الضغط على دخول مستخدم حالي.

3- كتابة بيانات الدخول.

4- اختيار «طلباتي» من أعلى الصفحة على اليسار والضغط عليها.

5- النقر على حجز الوحدة من الجدول الموجود فيه البيانات.

6- كتابة كود حجز الوحدة.

7- الضغط على اختيار.

8- ظهور رسالة تم الاختيار بنجاح.

9- ظهور بيانات الوحدة.

انتهاء تسجيل طلبات حجز وحدة سكنية

وأوضحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل، أن باب تسجيل طلب الشقق التابعة لسكن كل المصريين 4، أغلق من 13 أبريل، موضحة أن بداية فتحه كان يوم 26 مارس الماضي.