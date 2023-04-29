تجهيز 5 وحدات صحية بمعدات طبية حديثة في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حاليا أنه جار فرش وتجهيز عدد 5 وحدات صحية ودعمها بالأجهزة الطبية الفرش والقوة البشرية، واستحداث وحدة علاج طبيعي في مستشفى النجيلة المركزي مع الاستعداد لافتتاحها قريبا، وذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح وزائريها والتيسير عليهم.

تجهيز الوحدات الصحية في المدن

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه سيتم الانتهاء قريبا من فرش وتجهيز عدد 3 وحدات صحية، وهى الوحدة الصحية بقرية الظافر والوحدة الصحة بأبو ميلاد بمدينة بمركز ومدينة سيدي براني، والوحدة الصحية بساحل العميد بمركز ومدينة الحمام، بالإضافة إلى عدد 2 وحدة صحية جار تجهيزها وهي الوحدة الصحية بقرية سيدى حنيش بمركز ومدينة مرسى مطروح، والوحدة الصحية في قرية فوكة بمركز ومدينة الضبعة.

وحدة علاج طبيعي جديدة بمستشفى النجيلة

من ناحيه أخرى أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح ببيان أنه جار أيضا استحداث وحدة علاج طبيعي في بمستشفى النجيلة المركزي، حيث جرى التجهيز بالأساسيات لبدء التشغيل، موضحا الخدمات الطبية التى ستقدمها الوحدة لمرضى أمراض العظام من العلاج الطبيعي، ومشاكل العمود الفقرى والغضاريف المصاحبة لها، وأمراض الأعصاب وجراحتها «شلل الوجه والشلل النصفي والرباعي وإصابات الحبل الشوكي، ومشاكل التأخر الحركي والشلل الدماغي عند الأطفال، وحالات ضعف عضلات قاع الحوض وتأهيل ما قبل وبعد الولادة وبرامج التغذية العلاجية لعلاج السمنه وإنقاص الوزن والنحافة».