وكيل صحة كفر الشيخ: اختيار وحدة طب الأسرة بشابة ضمن وحدات الطوارئ

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة علي وحدة طب الأسرة بشابة، بمركز دسوق، التى تم اختيارها ضمن وحدات الطوارئ التي تعمل 24 ساعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية.

الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتفقدت وكيل الوزارة، الوضع العام للوحدة من البنية التحتية والتجهيزات، والاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية على رأس العمل والتخصصات الطبية.

ووجّهت وكيل صحة كفر الشيخ، بأهمية عمل الدعاية اللازمة لتعريف المواطنين والمُقيمين بالخدمات المقدمة من العيادات التخصصية الطوارئ على مدار 24 ساعة، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للصيدلة لتوفير أرصدة كافية من الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ بهذه الوحدات التي تم اختيارها.

وكيل وزارة الصحة تتلقى المواطنين

التقت وكيل وزارة الصحة، بالمواطنين والمترددين علي الوحدة، والاستماع إليهم، وقياس مدى رضاهم عن مستوي الخدمة المقدمة لهم، وحل السلبيات علي رأس العمل، لافتةً أن إدارة الرعاية الأساسية مستمرة بتدريب الأطقم الطبية على أعمال الطوارئ، والحقن الآمن، والإنعاش القلبي الرئوي، لرفع كفاءة الأطقم الطبية بالوحدات والمراكز الصحية، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تُلبي احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، علي أهمية الدور الذي تُقدمه الدولة والمبادرات الرئاسية، وأهمية تثقيف المجتمع بهذه المبادرات، وأهمية الدور الذي يُقدمه الفريق الطبي، قائلاً: «العمل علي خدمة الناس والوطن واجب علي كل فرد، وأن الجزاء من جنس العمل، ويجب على مقدم الخدمة أن يضع نفسه مكان المريض وأهله، ويعتبره فرد من أسرته»، مشدداً علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع المريض، وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن والمترددين على الوحدات الصحية.

المتابعة الدورية لوحدات طب الأسرة التي تعمل بنظام 24 ساعة

يأتي ذلك، لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المتابعات الدورية لكافة المنشآت الصحية، ومتابعة سير وانتظام العمل بها، والمتابعة الدورية لوحدات طب الأسرة التي تعمل بنظام 24 ساعة، للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بمحافظة كفر الشيخ.