كتل هوائية وأمطار تضرب المحافظات.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس، اليوم الأحد، والتي ستشهد طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

برودة في ساعات الليل

مع مجيء ساعات الليل، توقعت الهيئة أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء، ما يجعل الأرصاد تنصح المواطنين باتخاذ حذرهم عند الخروج في فترات متأخرة، كما أنه ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بخلاف نشاط رياح وكتل هوائية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من التقلبات الجوية الملحوظة التي يشهدها الطقس خلال الآونة الأخيرة، والمتمثلة في اختلاف ملحوظ بدرجات الحرارة بين الليل والنهار، إذ أنه ومن المتوقع وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس الأحد ظاهرتين جويتين، وتقلبات في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

أما عن سبب التقلبات في درجات الحرارة بين الليل والنهار، فقد أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هذه التقلبات نتيجة لحدوث ظواهر جوية وهي أمر طبيعي ومعتاد في فصل الربيع بل وتحدث طوال العام لكنها تزداد قوتها في فصل الشتاء.