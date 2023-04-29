بسبب حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس، ونصحتهم بالحرص على ارتداء الملابس الشتوية، بسبب حالة الطقس اليوم السبت في مختلف المحافظات، خصوصًا في ساعات الليل، وأثناء الصباح الباكر، بسبب استمرار حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم السبت في مصر فضلًا عن درجات الحرارة المتوقعة، والظواهر الجوية التي تضرب بعض المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، فإنّ درجات الحرارة تستمر في الانخفاض بصورة طفيفة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، وسقوط أمطار على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وكشف «الأرصاد» عن درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة.

محافظات شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية.

سقوط أمطار على بعض المناطق

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة غدًا خصوصًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري.

نشاط في حركة الرياح

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس الأيام القادمة في مصر، فإنّه من المتوقع أن يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجاري، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة خلال فترات الصباح الباكر، وطوال الليل، وهو ما جعل الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس وتنصحهم بارتداء الملابس الشتوية حتى منتصف الأسبوع المُقبل، خصوصًا في الصباح الباكر وخلال فترات المساء، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد نتيجة الاضطرابات في الأحوال الجوية.