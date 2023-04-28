حالة الطقس اليوم الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26

كشفت الأرصاد الجوية، تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بداية من اليوم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية، السواحل الشمالية 22 درجة مئوية، جنوب سيناء 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة.

حالة الطقس اليوم

وذكرت الأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.

وأشار الخبراء إلى وجود نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم /س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 27 - 16

- بنها 26 - 15

- دمنهور 24 - 14

- وادي النطرون 21 - 15

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 25 - 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 26 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 24 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 27 - 16

- العريش 24 - 15

- رفح 24 - 15

- رأس سدر 31 - 15

- نخل 33 - 7

- كاترين 25 - 06

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 35 - 21

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 16

- مطروح 21 - 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 27 - 17

- رأس غارب 27 - 21

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 34 - 21

- مرسى علم 34 - 22

- شلاتين 29 - 23

- حلايب 27 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 32 - 17

- بني سويف 25 - 17

- المنيا 32 - 16

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 19

- قنا 35 - 22

- الأقصر 36 - 22

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 35 - 22

- أبوسمبل 34 - 25.