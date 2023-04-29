حالة الطقس اليوم السبت.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا وخلال ساعات الليل المتأخر على كفل الأنحاء، أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

من المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 29 أبريل 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 14

- بنها 25- 14

- دمنهور 23- 14

- وادي النطرون 21 - 14

- كفر الشيخ 24- 15

- المنصورة 24- 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 23- 15

- دمياط 23- 16

- بورسعيد 22- 14

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 26- 15

- نخل 25- 6

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 24- 18

- شرم الشيخ 30- 19

- الإسكندرية 21- 15

- العلمين الجديدة 21- 16

- مطروح 20- 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 23- 17

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 30- 20

- سفاجا 31- 21

- مرسى علم 32- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 26- 15

- بني سويف 26- 15

- المنيا 26- 14

- أسيوط 27- 15

- سوهاج 28- 17

- قنا 30- 18

- الأقصر 32- 19

- أسوان 32- 19

- الوادي الجديد 29- 18

- أبوسمبل 33- 20.