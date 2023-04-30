طرق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا قبل ساعات من الغلق

أعلنت مصلحة الضرائب أنّ ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بجميع أنواعه للجميع، وذلك بعد صدور قرار باستمرار العمل في جميع المراكز الضريبية حتى الخامسة مساء اليوم.

وترصد «الوطن»، من خلال التقرير التالي، خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، أولًا عبر التسجيل، والثانية من خلال تقديم التوقيع على نموذج معد لذلك داخل مامورية الضرائب.

خطوات التسجيل في المنظومة

- الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية عبر الرابط الإلكتروني

- إنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الرابط.

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن: «الاسم، والبريد الإلكتروني».

- تفعيل الحساب من خلال التسجيل.

طرق التواصل مع مصلحة الضرائب

أتاحت مصلحة الضرائب الفرصة لجميع المواطنين في الاستفسار، على جميع التساؤلات، من خلال الخط الساخن 16395.

كان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد أنّ كل السبل متاحة للتيسيير على الممولين في خطوات تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم، فى اطار حرصً مصلحة الضرائب على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، خاصة في ظل قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية.