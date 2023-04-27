«الضرائب»: استمرار العمل يومي الجمعة والسبت لاستقبال الإقرارات

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، خصوصًا في ظل تزامن قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، تقرر استمرار العمل في المراكز الضريبية «كبار الممولين1، وكبار الممولين 2، ومتوسطي الممولين، وكبار ومتوسطي وجه بحري»، يومي الجمعة والسبت الموافق 28 و29 أبريل الجاري، لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين، مما ييسر لهم تقديم الاقرارات وسداد الضريبة المستحقة.

تقديم الدعم الفني للممولين

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، أن المصلحة تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات، وترد على كافة الاستفسارات، وتقدم الدعم الفني للممولين، مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية

جدير بالذكر، أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات، والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، و التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا.