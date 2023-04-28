أهم 3 أحداث في مصر اليوم.. عودة التوقيت الصيفي واستمرار تلقي إقرارات الضرائب

أحداث مهمة تشهدها مصر اليوم أهمها على الإطلاق عودة التوقيت الصيفي ومرور البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار تلقي إقرارات ممولي الضرائب رغم العطلة الرسمية، واليكم التفاصيل:

عودة التوقيت الصيفي

قررت الحكومة عودة التوقيت الصيفي مرة أخرى بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة بدأ من صباح الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وذلك حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وكانت الحكومة قد أعلنت وقت تطبيق التوقيت الصيفي منذ عام 2015 ولكن تقرر اعادة تطبيقه مرة أخرى عام 2023.

طقس غير مستقر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدأ من اليوم الجمعة من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، اعتبارًا من غد الجمعة مع سقوط أمطار خفيفية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ30%.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار يوم السبت المقبل على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تصل لـ40%، ويوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

استمرار العمل اليوم الجمعة لاستقبال الإقرارات الضريبية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الخامسة مساء بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل مع اعتبار يومي الجمعة والسبت أيام عمل في مراكز «كبار الممولين1، وكبار الممولين 2، ومتوسطي الممولين، وكبار ومتوسطي وجه بحري»، لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين، مما ييسر لهم تقديم الاقرارات وسداد الضريبة المستحقة.