جامعة السويس فرع أبورديس.. حلم أبناء جنوب سيناء يتحقق

تنفذ الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية على أرض جنوب سيناء لرفع مستوى المواطن في شتى المجالات، ويجري الآن تنفيذ مشروع انتظره أبناء المحافظة وهي إقامة أول فرع لجامعة حكومية على أرض جنوب سيناء.

شيخ قبيلة: الحكومة تسعى لنشر التعليم الجامعي بين أبنائنا

جامعة السويس فرع أبورديس حلم أبناء سيناء وفقا لتصريحات الشيخ حسين عيد، شيخ قبيلة القرارشة، الذي قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن «الحكومة تسعى لنشر التعليم الجامعي بين أبنائنا لمنع التسرب من التعليم، وتوفير المال والجهد على الأسر التي ينتقل أبناؤها للدراسة في محافظات مجاورة».

التعليم ومحاربة الإرهاب

وأكد شيخ قبيلة القرارشة بمدينة أبورديس أن نشر التعليم أحد العوامل المهمة التي تحارب الفكر المتطرف، وبالتالي القضاء على الإرهاب لأن التعليم يفتح عقول الناس، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بضرورة نشر المدارس في كل الوديان والتجمعات البدوية لمنح أبناء سيناء فرص تعليمية.

وثمَّن الشيخ حسين عيد إقامة أول جامعة حكومية على أرض جنوب سيناء وهي جامعة السويس فرع أبورديس والتي سوف تفتتح للدراسة العام المقبل، مؤكدا أن وجود جامعة في أبورديس ينعش المدينة من كل المناحي، حيث توفر فرص عمل للشباب وتعمل رواجا بالمدينة، خاصة أنها الأولى في المحافظة.

جامعة جنوب سيناء

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن جامعة السويس فرع أبورديس هو نواة لإقامة جامعة جنوب سيناء وهو الحلم الذي ينتظره الأهالي، وقال إن جامعة السويس فرع خ تضم 17 كلية سيجري افتتاح المرحلة الأولى بها، العام الدراسي 2023/2024، تضم 4 كليات هي التربية والتجارة والعلوم والآداب، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية بعد اكتمال أعمال الخرسانات.

وتابع أن جنوب سيناء لديها جامعة أهلية وهي جامعة الملك سلمان وهي بمصروفات، أما جامعة السويس فرع أبورديس هي حكومية.