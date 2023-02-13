معلومات عن فرع جامعة السويس بجنوب سيناء.. المرحلة الأولى تضم 4 كليات

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح المرحلة الأولى لجامعة السويس فرع جنوب سيناء في أبو رديس، العام الدراسي القادم 2024/2025، مؤكدا أن هذه الجامعة تعد مطلبا شعبيا لأهالي المحافظة.

17 كلية في فرع أبو رديس

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنها أول جامعة حكومية تضم 17 كلية سيجري افتتاح المرحلة الأولى بها، وتضم 4 كليات هي التربية والتجارة والعلوم والآداب، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية بعد اكتمال أعمال الخرسانات.

وأكد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن فرع الجامعة في أبو رديس مشروع قومي للنهوض بالمواطنين، وتوفر تعليما جامعيا حكوميا لأول مرة بديلا عن الفصول الموجودة.

نشر التعليم الجامعي

وقال إن الدولة تسعى إلى توطين أهالي سيناء ونشر التعليم الجامعي الذي يكلف الأسرة أعباء مالية في حالة السفر من جنوب سيناء إلى محافظات الوادي والدلتا للتعليم هناك، موضحا أن وجود فرع الجامعة بجنوب سيناء يوفر للطلاب خدمات تعليمية متميزة.

تطوير محيط فرع الجامعة

كما قرر محافظ جنوب سيناء تطوير المنطقة المحيطة بمقر الجامعة فرع أبو رديس، وطالب اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بعمل دراسة التطوير بالتعاون مع صندوق التطوير الحضاري.

وأكد أن وجود جامعة حكومية لأول مرة في جنوب سيناء يساهم في رفع معاناة طلاب الجامعات بالمحافظة، لاستكمال تعليمهم الجامعي بالمحافظات الأخرى.