رئيس جامعة السويس يستقبل الأنبا بموا لتقديم التهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس اليوم، بمكتبه نيافة الأنبا بموا مطران السويس والوفد المرافق له، وماجد أنيس مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رئيس الجامعة يشكر مطران السويس

توجه الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بالشكر للأنبا والوفد المرافق، مؤكدا بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس الكثير من القيم الحميدة والمعاني الطيبة التي يتمتع بها أبناء الشعب المصري في مختلف المواقف والمناسبات، كما أشار التي أن حرص المصريين الفطري على المشاركة في الاحتفال بمختلف بأعياد الدينية والوطنية إنما يؤكد روح المواطنة والتسامح التي يعيشها شتى أبناء الشعب المصري.

مطران السويس يعرب عن عمق أواصر المودة بين المصريين

ومن جانبه قدم مطران السويس التهاني لأسرة الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر، كما أعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن عمق أواصر المودة بين أبناء المصريين، مُثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به جامعة السويس في خدمة المجتمع عامة والمجتمع السويسي بشكل خاص، وأثنى على كمية المشروعات التي تقدمها الجامعة الأكاديمية منها والتنموية.